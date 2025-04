Funivia Gran Sasso, al via la sostituzione delle funi portanti

agenzia

Conclusa la stagione sciistica, lavori per 60-70 giorni

L’AQUILA, 28 APR – La stagione sciistica a Campo Imperatore, nel comprensorio dell’Aquila, si è chiusa ufficialmente ieri. Da oggi partono i lavori per la sostituzione delle funi portanti della funivia del Gran Sasso che dalla base di Fonte Cerreto, a quota 1.115 metri, arriva ai 2130 metri di Campo Imperatore. I lavori sono affidati alla ditta Graffer srl di Lonato del Garda (Brescia). L’intervento, finanziato con circa 4 milioni di euro di fondi comunali, si è reso necessario dopo una segnalazione in Procura che, all’inizio della scorsa stagione, aveva portato anche alla chiusura temporanea dell’impianto. L’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e stradale) aveva successivamente autorizzato la riapertura, imponendo però controlli mensili e rinnovi periodici del nulla osta. Secondo Luigi Faccia, consigliere con delega alla Montagna del Comune dell’Aquila, i lavori dureranno tra i 60 e i 70 giorni: la posa delle nuove funi dovrebbe concludersi entro metà luglio, puntando a riaprire la funivia entro agosto. Il consigliere Faccia, anche attraverso i canali social, ha espresso soddisfazione per l’andamento della stagione sciistica appena conclusa, grazie all’ottimo afflusso di visitatori.

