Furgone contromano in A4, un ferito e traffico bloccato

agenzia

Il conducente del mezzo, trovato nei campi, non ricorda nulla

MILANO, 19 LUG – Un incidente frontale tra un furgone che procedeva contromano, un taxi e altre tre vetture ha causato la notte scorsa un ferito grave lungo la A4, tra la barriera Ghisolfasud – Rho /Arluno in direzione Torino. Notevoli i disagi alla circolazione, riferiscono i vigli del fuoco, a lungo bloccata Il conducente del furgone è stato trovato nei campi circostanti, in stato di veglia; risponde alle domande ma sembra che non si ricordi dell’evento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA