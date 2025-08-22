Furgone in retromarcia travolge e uccide un bambino di 2 anni a Catanzaro

La TRAGEDIA

Il conducente del mezzo che non si sarebbe accorto di nulla e avrebbe accusato un malore quando è stato rintracciato e ha appreso la notizia

Un bimbo di due anni è stato travolto e ucciso da un furgoncino in manovra a Catanzaro. E’ successo in un quartiere nella zona nord della città: secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava giocando col cane e sarebbe sfuggito al controllo della madre. In un attimo si è consumata la tragedia, con il conducente del mezzo che non si sarebbe accorto di aver travolto in retromarcia il bimbo, tanto da essere stato rintracciato solamente più tardi dagli agenti della Polizia, accusando un malore una volta appresa la notizia.