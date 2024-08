Furgone travolge 4 pedoni,autista indagato per omicidio stradale

agenzia

L'incidente ieri a Milano. Alcol test positivo e ipotesi malore

MILANO, 02 AGO – L’autista del van che ieri pomeriggio ha investito e ucciso un turista svizzero in via Boccaccio, pieno centro di Milano, ferendo anche altre tre persone, è stato iscritto nel registro degli indagati dal pm di turno Ilaria Perinu per omicidio e lesioni stradali, anche per compiere tutti gli accertamenti necessari. Il 55enne è risultato positivo all’alcol test, anche se di poco superiore rispetto al limite consentito per guidare. A fargli perdere il controllo del mezzo, travolgendo il 51enne svizzero Stefan Ott, potrebbe, però, essere stato un malore, stando ai primi accertamenti. L’uomo, infatti, già in passato sarebbe stato ricoverato in ospedale per epilessia. Ed è stato, dunque, sottoposto in queste ore ad analisi mediche. Le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza, presenti nella zona, hanno immortalato il furgone di una ditta di manutenzione, che viaggiava non a velocità sostenuta, sbandare all’improvviso da un lato e finire sul marciapiede. Da qui anche l’ipotesi del malore, come la più accreditata dagli inquirenti. Oltre alla vittima, sono stati investiti anche un 21enne tedesco, ricoverato al San Raffaele per gravi traumi, e la fidanzata coetanea, che ha riportato soltanto una live lesione alla gamba. La quarta persona coinvolta è rimasta soltanto leggermente ferita.

