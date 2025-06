Furto in casa ex presidente Samp a Roma, rubati soldi e gioielli

agenzia

L'appartamento di Massimo Ferrero nel centro storico

ROMA, 09 GIU – Furto nell’abitazione al centro storico di Roma del produttore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. L’allarme è scattato ieri sera quando arrivando a casa l’ha trovata a soqquadro. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Da quantificare il bottino. I ladri avrebbero preso soldi e gioielli. Sulla vicenda sono in corso indagini del Distretto Trevi.

