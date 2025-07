Furto in casa vedova Modugno a Roma, rubata cassaforte

agenzia

Ladri entrati forzando una finestra, indagano i carabinieri

ROMA, 23 LUG – Furto in casa della vedova di Domenico Modugno. I ladri, approfittando dell’assenza della proprietaria sono entrati in casa, in zona Appia Antica, forzando una portafinestra, si sono introdotti all’interno e hanno rubato una cassaforte. A dare l’allarme al 112 il custode appena si è accorto del furto. Sul posto i carabinieri di zona che hanno eseguito un sopralluogo e indagano sull’accaduto.

