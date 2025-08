Furto nella sede del Pd a Cagliari, danni anche alle porte

agenzia

Rubati mille euro, ricavato delle tessere del partito

CAGLIARI, 05 AGO – Un furto è stato compiuto la scorsa notte nella sede regionale del Pd Sardegna, a Cagliari. I ladri si sono introdotti dalla porta posteriore e hanno portato via una cassetta metallica che conteneva mille euro, ricavato delle tessere emesse nei giorni scorsi, oltre a due banconote da 20 euro trovate su un tavolo. I ladri hanno anche danneggiato alcune porte, prima di darsi alla fuga. Il furto è stato denunciato in Questura dai dipendenti della sede di via Emilia, nel quartiere di San Michele. Indagano i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo. La sede regionale del Pd era stata oggetto di un altro raid vandalico lo scorso mese di settembre quando vennero danneggiati mobili, porte e finestre.

