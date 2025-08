Furto nella villa di Denis Verdini a Firenze mentre dormiva

Criminalità

Lasciata una finestra aperta durante il riposo pomeridiano

Furto nella villa di Denis Verdini mentre l’ex banchiere e politico ai vertici di Forza Italia con Silvio Berlusconi stava dormendo. Il furto, è avvenuto in pieno giorno mentre Verdini faceva il riposo pomeridiano e una finestra era stata lasciata aperta. La dimora, alle pendici di Pian de’ Giullari, è circondata dalla campagna. Indagano i carabinieri. Sarebbero stati rubati vari oggetti preziosi, fra cui alcuni orologi di valore. Denis Verdini sconta in detenzione domiciliare condanne per bancarotta, come quella per il crac dell’ex Credito Cooperativo Fiorentino. Il furto risale ad alcuni giorni fa.

