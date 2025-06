Fvg vuole ritagliarsi ruolo primario nella sfida nucleare

agenzia

Assessore Rosolen, nella funzione scientifica specie la fusione

TRIESTE, 04 GIU – “L’energia nucleare, in particolare la fusione, è un’opportunità per costruire un futuro energetico sicuro, sostenibile e competitivo. Il Friuli Venezia Giulia intende ritagliarsi un ruolo scientifico di primo piano in questa sfida globale”. Lo ha detto l’assessore regionale Fvg Ricerca Alessia Rosolen alla conferenza del Sistema scientifico e innovazione Fvg, su “L’energia nucleare per lo sviluppo sostenibile. Scenari possibili” in Area Science Park. Citando un’indagine di Swg del novembre 2024, l’opinione pubblica italiana ha una crescente consapevolezza sulle sfide energetiche: per la maggioranza dei cittadini nei prossimi anni l’Italia non coprirà il proprio fabbisogno energetico esclusivamente attraverso le fonti rinnovabili. Per l’87% degli intervistati è probabile un aumento della domanda di energia, con conseguente crescita dei costi per imprese e cittadini. Sull’impatto ambientale, il nucleare di nuova generazione è considerato a basso impatto dal 52% de cittadini, dietro a fonti rinnovabili ma molto avanti ai combustibili fossili. Sul piano del consenso, il 48% è favorevole alla costruzione di nuove centrali nucleari in Italia; il 24% contrario. Tuttavia, solo un terzo accetterebbe la costruzione di una centrale nucleare entro 20 chilometri dalla propria abitazione. Per Rosolen i risultati della ricerca indicano che “l’opinione pubblica può evolvere e superare visioni preconcette, soprattutto se sostenuta da un’informazione corretta e aggiornata”. Per ogni fonte energetica, “nucleare compreso, è essenziale costruire filiere formative solide, che preparino competenze adeguate a sostenere l’innovazione e a favorire gli investimenti delle imprese”. Per la Regione è “necessario costruire un sistema energetico sostenibile, e ha già dimostrato capacità e visione su altre sfide della transizione energetica: idrogeno rinnovabile e nucleare sostenibile sono un’ opportunità di crescita per il nostro sistema della ricerca, che dobbiamo cogliere, senza esitazioni”.

