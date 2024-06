G7, a Brindisi il nuovo traghetto che ospiterà forze dell’ordine

agenzia

Accoglierà parte del personale destinato alla Mykonos Magic

BRINDISI, 12 GIU – E’ giunta nel porto di Brindisi la nave-traghetto Gnv Azzurra che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell’ordine impegnati nei servizi di sicurezza per il G7, in programma da domani a sabato a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano. “Il traghetto – informano dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico – resterà nel porto sino al 17 giugno”. L’arrivo della nuova nave si è resa necessaria dopo le polemiche per le condizioni della nave Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell’ordine. Alloggi, hanno denunciato i sindacati di polizia e carabinieri “sporchi e fatiscenti”. Da qui il noleggio da parte del ministero dell’Interno del traghetto Gnv Azzurra. Oltre mille tra poliziotti e carabinieri sono stati trasferiti in strutture ricettive tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA