G7 Istruzione, seconda giornata di incontri a Trieste

agenzia

Delegazioni riunite questa mattina nel palazzo della Regione

TRIESTE, 28 GIU – Cominciano questa mattina i lavori del G7 Istruzione a Trieste. Intorno alle 9 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accolto tutte le delegazioni in piazza Unità d’Italia, poi è entrato nel palazzo della Regione dove oggi e domani si svolgerà il vertice. Il G7 Istruazione è presieduto dallo stesso ministro Valditara e vi partecipano i ministri dell’Istruzione dei Paesi del G7 e di 17 delegazioni, per oltre cento persone. Sono presenti anche la Commissaria europea all’ Istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell’ Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti in materia (Ocse, Unesco, Unicef) e la Global Partnership for Education. “Per me è un grande onore ospitare il G7 istruzione qui, in questa splendida città – ha detto Valditara incontrando i giornalisti prima di entrare nel palazzo – Abbiamo scelto Trieste perché è un centro di grande cultura, un centro importante in Europa per la ricerca e la scienza, quindi è un luogo ideale. Trieste inoltre è tradizionalmente un luogo di incontro di culture diverse, un luogo di convivenza”, ha concluso. I partecipanti sono giunti ieri in città e nel pomeriggio hanno preso parte a una cerimonia di benvenuto al Castello di Miramare dove c’è stata anche una cena di gala.

