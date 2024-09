G7 Lavoro: Calderone, focus su salute e sicurezza lavoratori

agenzia

Domani seconda e ultima giornata con la dichiarazione comune

CAGLIARI, 12 SET – “Domani proseguiamo il nostro lavoro, che porterà alla conclusione e quindi alla firma di una dichiarazione comune. Come Presidenza italiana del G7 abbiamo proposto ai nostri colleghi, che ne discuteranno insieme, anche altri temi importanti come la valorizzazione delle competenze in termini di trasferimento delle stesse tra generazioni, e soprattutto il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro perché noi vogliamo un mondo del lavoro inclusivo in cui ci sia regolarità, ci sia la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone, la garanzia per i giovani di avere delle carriere non caratterizzate dalla discontinuità ma dalla continuità e dalla crescita nella valorizzazione e nella crescita delle competenze”. Lo ha detto la ministra italiana del Lavoro Marina Calderone, che presiede il G7 in corso a Cagliari, parlando anche a nome dei colleghi di Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone. Calderone ha voluto ribadire il clima di collaborazione e di condivisione e anche la volontà comune dei Paesi del G7, delle parti sociali e della società civile. “Lavoriamo assieme per valorizzare un termine che per noi è importante e significativo: il dialogo sociale”. “Nel corso di questi mesi abbiamo preparato questa riunione ministeriale del G7, dei ministri del Lavoro e dell’Occupazione – ha proseguito la ministra Calderone – attraverso un lavoro delle tappe che si chiamano Employment Working Group nell’ambito delle quali abbiamo, anche come Italia, proposto ai nostri partner la visione, la sperimentazione e l’analisi di soluzioni che servono per valorizzare il fatto che l’intelligenza artificiale applicata a un tema importante e sensibile come la salute e la sicurezza dei lavoratori può essere anche un tema che consente di includere al lavoro delle categorie di lavoratori e di lavoratrici che sono in condizione di disabilità oppure che hanno diverse abilità e necessità che questo venga trattato con attenzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA