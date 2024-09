G7 Salute, Ancona prepara zone rosse e restrizioni

agenzia

Il 10 stop a negozi dalle 14 in centro e chiusure a Portonovo

ANCONA, 23 SET – Ancona si prepara a ricevere ad ospitare il G7 Salute, in agenda dal 9 all’11 ottobre, sia sul fronte dell’accoglienza che della sicurezza per ricevere le numerose delegazioni estere che accompagneranno i 7 Grandi della Terra. In stretto contatto e collaborazione con la Prefettura e la Questura, l’amministrazione dorica sta disponendo, limitatamente a quei giorni, alcune importanti chiusure degli esercizi commerciali e della viabilità e ha avviato la delicata opera di allestimento dei dispositivi di massima sicurezza. Limitazioni per garantire massimi livelli di controllo sono già previste in particolare il 10 ottobre, durante un evento G7 al teatro delle Muse. La zona di massima sicurezza il 10 ottobre si estenderà da piazza Cavour (esclusa) a piazza Kennedy. Nel dettaglio, dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali dei corsi Stamira, Garibaldi e Mazzini e di tutte le vie comprese nel perimetro della spina dei corsi, delle piazze Roma, Kennedy e Repubblica, delle vie Gramsci e Della Loggia. In questa zona gli esercizi commerciali del centro storico potranno rimanere aperti solo nella mattinata, fino alle ore 13, con la possibilità di concludere le operazioni di chiusura delle attività entro le ore 14. Negli altri giorni di vertice ministeriale, il 9 ottobre e la mattina dell’11, lo svolgimento dell’attività sarà regolare. Ma nella zona del centro storico, che ricade nella fascia di massima sicurezza, saranno messe a punto alcune limitazioni alla circolazione, che saranno comunicate nel dettaglio nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la zona di Portonovo, interessata nei tre giorni del G7 alla presenza delle delegazioni nelle strutture ricettive, le limitazioni sono state ridotte allo stretto necessario. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e chiusi a cena. Venerdì 11 è prevista la chiusura per il pranzo, mentre a cena si potrà procedere con le regolari aperture.

