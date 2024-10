G7 Salute, Ancona si prepara con limitazioni e check point

agenzia

Non sarà blindata come chiesto dal sindaco, ma disagi ci saranno

ANCONA, 01 OTT – “Ancona non sarà blindata per ricevere i ministri e le delegazioni del G7 Salute, le limitazioni non mancheranno ma saranno ridotte per i cittadini, i commercianti e per l’attività portuale. Questo ha chiesto il sindaco Daniele Silvetti e questo è stato disposto”. Certo i disagi ci saranno, soprattutto attorno a quello che è il cuore del meeting mondiale, la Mole Vanvitelliana, ma il prefetto, Saverio Ordine e il questore, Cesare Capocasa, assicurano che la vigilanza e le esigenze di sicurezza “saranno sostenibili”. I controlli saranno serrati ma i cittadini e gli operatori si potranno dotare di un pass, che sarà controllato ai check point di accesso alle zone rosse, come quella nei pressi della Mole e del Teatro delle Muse, durante gli incontri programmati. I sacrifici maggiori peseranno sugli operatori del porto, la Mole è dentro il porto, ma il piano messo a punto dal questore, in sinergia che il comandante della Capitaneria di Porto ammiraglio, Vincenzo Vitale e il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Salvatore Minervino, consente di non fermare le attività anche se alcune saranno ridotte (non più di 50 Tir a nave per esempio) o attraccheranno di notte, come accadrà per le navi da crociera. Mentre i 200 natanti di diportisti oggi attraccati accanto alla Mole dovranno spostarsi e per agevolare l’allontanamento Marina dorica ha organizzato una regata in Croazia. E i duemila dipendenti di Fincantieri, nei giorni del 9 e 10 lavoreranno a orario ridotto per non occupare i percorsi e la viabilità interessate al passaggio delle delegazioni durante gli eventi. Insomma un insieme di provvedimenti, illustrati nel corso di una conferenza stampa con tutti i protagonisti dell’organizzazione, per alleggerire la situazione messa a punto dal Questore che, con una task force interforze vigilerà sulla città da tre control room (sede del comando della polizia locale) e attraverso gli occhi di 450 telecamere distribuite tra Ancona e Portonovo (sede di alcune delegazioni). Anche i pescatori di Numana dovranno lasciare il porto perchè lì si svolgerà la cena di gala. “Per la città il G7 Salute, che si svolgerà il 9-10 e 11 ottobre rappresenta una grande opportunità – ha sottolineato il Sindaco – misure di sicurezza e restrizioni sono inevitabili, soprattutto il 10 per l’evento che si terrà al Teatro delle Muse, ma chi dovrà muoversi in città potrà richiedere un pass (alla mail passG7@comune.ancona.it) che verrà controllato nei checkpoint organizzati dalla questura”. L’11 e il 12 sono anche previste delle manifestazioni della rete ‘No-G7’ che sfileranno all’insegna di “Not on my body” e una Street parade che annuncia di volersi “riprendere la città”.

