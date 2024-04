Gallera a consigliera Pd, ‘non fare la pescivendola’, polemiche

agenzia

Tensione in Consiglio durante l'intervento dell'esponente di FI

MILANO, 09 APR – Attimi di tensione e polemiche in Consiglio regionale per un botta e risposta tra il consigliere regionale di Forza Italia Giulio Gallera e la consigliera Pd Carmela Rozza. Gallera aveva la parola durante la discussione su una mozione sulle liste d’attesa. Rozza, contraria alle affermazioni del forzista, dai banchi del Pd ha urlato un paio di frasi senza microfono interrompendo l’azzurro. A quel punto Gallera si è rivolto a Rozza: “Per cortesia – ha detto – non fare la pescivendola. Cosa urli, ma voglio dire…”. Per ripristinare l’ordine in Aula è intervenuto il vicepresidente dell’Aula Emilio Del Bono che in quel momento presiedeva la seduta. Subito dopo il consigliere Pd Carlo Borghetti ha difeso Rozza invitando Gallera a non usare certi ‘epiteti’.

