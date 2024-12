Gang con minori rapinava omosessuali, arresti

agenzia

Indagini dei carabinieri Padova, in corso perquisizioni

PADOVA, 11 DIC – I carabinieri di Padova e di Piove di Sacco hanno sgominato una banda di giovani ritenuti responsabili di aggressioni e rapine ai danni di omosessuali aggrediti in luoghi di incontri in una zona appartata di Padova. I militari hanno eseguito eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip presso il Tribunale di Padova ed ulteriori 10 perquisizioni domiciliari a carico di giovani, 6 di questi minorenni. Gli indagati sono accusati di aver messo a segno 10 rapine nelle ore notturne, nei mesi di giugno e luglio. L’indagine è coordinata dalla Procura di Padova e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. L’operazione vede impegnati circa 60 carabinieri dei Comandi Provinciali di Padova e Venezia nonché unità cinofile,

