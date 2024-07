Garante, 50 suicidi in carcere, 16 in più rispetto al 2023

agenzia

Età media 39 anni. In 19 erano in attesa di giudizio

ROMA, 06 LUG – Sono 50 le persone detenute che si sono tolte la vita dall’inizio dell’anno in Italia. Il dato, aggiornato al 5 luglio, è diffuso dal Garante nazionale. “Si tratta di un dato elevato rispetto allo stesso mese di luglio del 2023 e 2022 in cui se ne registrarono 34 (con un aumento di 16 decessi) – si legge nel focus -. Si tratta di 48 uomini e 2 donne, 27 sono italiani e 23 stranieri, provenienti da 14 diversi Paesi”. Delle persone che si sono tolte la vita 19 (il 38%) erano in attesa di giudizio. L’età media delle 50 persone che si sono suicidate è di circa 39 anni.

