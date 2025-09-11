Garante carceri, ‘bambini senza colpe, non stiano in cella’

agenzia

Figli di detenute madri, a Lauro anche donna incinta al 5 mese

NAPOLI, 11 SET – “I bambini non devono stare in carcere, sono bimbi senza colpa”. Il portavoce della conferenza nazionale dei garanti per le persone detenute Samuele Ciambriello torna sulle questione delle detenute madri con i figli al seguito, un’esigua parte della popolazione carceraria che racchiude però in sé una delle più grandi ingiustizie, quella di far crescere un bambino senza colpa dietro le sbarre. Ad oggi sono 18 le madri con i figli al seguito in carcere, di cui 10 straniere; 23 invece sono i bimbi, 13 dei quali stranieri. Vivono negli Icam, gli istituti a custodia attenuata concepiti proprio per le madri detenute e in quello di Lauro, il più grande d’Italia, ce ne sono 6. Tra loro, denuncia il garante, anche una donna di 27 anni incinta al quinto mese di gravidanza. “Ma quando lo risolviamo questo problema? Questi bambini sono senza colpa” ripete Ciambriello.

