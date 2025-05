Garante Detenuti, in alcune carceri situazioni fatiscenti

agenzia

"35% risale al 1950. Avviata collaborazione con Ministero e Dap"

ROMA, 05 MAG – “Nel corso delle circa 80 visite effettuate ho riscontato le criticità indicate nella relazione della Corte dei Conti, basta pensare che oltre il 35% degli Istituti penitenziari risale al 1950”. Lo afferma l’avvocata Irma Conti, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. “Dopo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rese nota una lettera inviatagli da un detenuto nel carcere di Casal Monbello a Brescia – prosegue Conti -, è scattata una cooperazione strategica con la capo del Dap facente funzioni, Lina Di Domenico e con il responsabile delle Direzione gestione Beni e Servizi, Antonio Bianco, ed il Ministero della Giustizia abbiamo già fatto enormi passi in avanti con specifico riferimento a situazioni che abbiamo trovato fatiscenti. Mi riferisco oltre che a Brescia anche a Sollicciano dove in un anno sono state fatte programmazioni di imminente avvio, ed addirittura a Casal Monbello in parte già risolte”.

