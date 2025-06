Garante detenuti,31enne suicida in carcere di S. M. Capua Vetere

agenzia

'In Campania da inizio anno 5 morti, dobbiamo fare di più'

NAPOLI, 11 GIU – Un uomo di 31 anni si è suicidato oggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Lo rende noto il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. “Questa calda estate e il sovraffollamento stanno già rendendo impossibile la vita nei nostri istituti penitenziari – spiega Ciambriello – Con il suicido di oggi sono già 36 i sucidi in Italia, più 78 morti per altre cause da accertare. In Campania dall’inizio dell’anno siamo a 5 suicidi: 2 a Poggioreale, 1 a Secondigliano, 1 a Santa Maria Capua Vetere e 1 nella R.E.M.S. di San Nicola Baronia (Avellino)”. “Morire di pena non è un destino. Morire di carcere e in carcere responsabilizza tutti noi che siamo liberi – sottolinea il garante – società civile, politica, amministrazione penitenziaria, terzo settore e volontariato. Purtroppo, siamo abituati alle morti in carcere, ci colpiscono nell’immediato ma in particolare la politica e l’amministrazione penitenziaria non si interrogano mai sul perché accadono. Dobbiamo fare tutti di più”.

