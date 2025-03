Garante Lazio, ‘serve amnistia o indulto, Governo lo capisca’

agenzia

Anastasia, 'Si pensi anche a numero chiuso programmato'

ROMA, 03 MAR – “La prima cosa che servirebbe oggi alle carceri è un provvedimento deflattivo che riduca drasticamente la popolazione detenuta. So perfettamente che il governo non vuole sentire parlare di amnistia e indulto nonostante lo preveda la Costituzione”. Lo ha detto il Garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasia nel corso di una conferenza stampa a Roma. “Penso però che se il governo presta tanta attenzione alle esigenze del personale penitenziario – ha aggiunto – è bene che sappia che è allo stremo e certamente avrebbe piacere di un provvedimento deflattivo che riduca drasticamente la popolazione detenuta. Bisogna pensare anche – ha detto ancora – all’idea di un numero chiuso programmato che stabilisca quello che effettivamente gli istituti penitenziari possono accogliere per svolgere un lavoro dignitoso sulla base degli spazi e del personale a disposizione. Piuttosto che inseguire un’edilizia penitenziaria, che non si sa se e quando possa compensare i casi di sovraffollamento in Italia, bisogna lavorare a forme di reintegrazione sociale per quelle persone che hanno il problema di marginalità, come mezzi e condizioni di sussistenza, attraverso delle case di reintegrazione sociale per quei detenuti con pene minime da scontare”. Le altre proposte lanciate oggi assieme alla Garante di Roma Capitale Valentina Calderone prevedono la nascita di Case di reintegrazione per l’accoglienza e la prevenzione della detenzione sociale, garantire l’effettività della sentenza 10/2024 della Corte Costituzionale sull’affettività in carcere, garantire l’aumento dei colloqui telefonici previsto dal decreto carceri 2024 e garantire infine l’ingresso del volontariato e lo svolgimento delle attività anche in orari pomeridiani.

