Garlasco, al via le tamponature per le analisi genetiche

agenzia

Terzo giorno di lavori per l'incidente probatorio

MILANO, 04 LUG -Tra le attività in programma quest’oggi in questura a Milano nell’ambito dell’incidente probatorio, che ricomincerà in mattinata nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007 ci sono le campionature, per le successive analisi genetiche, su tre tamponi di Chiara, tra cui uno mai analizzato. Vi sono poi altre campionature su due o tre tracce ematiche (tra le oltre 100 repertate) che non avevano fornito risultati all’epoca. All’esame dei consulenti anche tre tracce su un frammento del tappetino del bagno macchiato dal sangue. Una di queste macchie era Dna della 26enne, mentre un’altra non aveva dato esiti. I risultati, dopo questa altra serie di campionature, dovrebbero essere disponibili la prossima settimana. Analisi, inoltre, saranno effettuate pure sul frammento di pelo o capello trovato nella spazzatura. Nessun accertamento, invece, è previsto su un cucchiaino, che fu già esaminato e su cui c’era il profilo di Chiara. A proposito dell’impronta 33 attribuita a Sempio dai consulenti della Procura quelle 15 “minuzie non sono obiettivamente riscontrabili” e “molto probabilmente non appartengono ad Andrea Sempio”; per l’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, consulente della difesa del trentasettenne che depositerà probabilmente entro lunedì un integrazione” “c’è stato un errore di orientamento dell’impronta di Sempio rispetto a quella latente” e alcuni di queste componenti vengono dalla struttura muraria “a causa di un software che poteva essere usato meglio”. “Quei 15 punti caratteristici non ci sono”, ha detto Garofano.

