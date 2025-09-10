Garlasco, al via ricerca impronte latenti su resti colazione

agenzia

Furono sequestrati a casa dei Poggi all'epoca del suo omicidio

MILANO, 10 SET – Punta a individuare impronte latenti su alcuni reperti individuati tra i resti della colazione sequestrati, assieme alla spazzatura, 18 anni fa, nell’abitazione di Chiara Poggi, l’incontro di questa mattina nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli nella nuova indagine sull’omicidio della ragazza. Il perito del giudice, Domenico Marchegiani, e i consulenti di accusa, difese e parte civile, si sono dati appuntamento negli uffici della Questura di Milano per l’accertamento irripetibile. Il primo step da affrontare è decidere quale tecnica usare per esaltare le impronte latenti, quelle non visibili, sulla etichetta arancione sul bricchetto di Estathè, su una confezione di biscotti, su un sacchettino con dentro i cereali e sul sacchetto contenente la stessa pattumiera. Non si sa ancora se il confronto e le analisi si chiuderanno oggi o proseguiranno anche nei prossimi giorni.

