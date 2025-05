Garlasco, convocazione delle gemelle Cappa in Procura? Non è imminente

l'inchiesta

Il momento cruciale resta quello del 17 giugno, quando comincerà l’incidente probatorio sui reperti mai analizzati

Non sarebbe imminente una convocazione come testi delle gemelle Stefania e Paola Cappa, mentre gli investigatori hanno ultimato la raccolta di testimonianze degli amici di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sono ancora alla ricerca del testo di Sempio, scritto nel 2013 durante un corso di giornalismo, sull’omicidio di Chiara Poggi. Era stato lo stesso Sempio a dichiarare di aver scritto l’elaborato nel corso di una perquisizione.

Oltre alla consulenza dattiloscopica, disposta dalla Procura di Pavia e che ha evidenziato la traccia palmare numero 33 sul muro delle scale verso il seminterrato della villetta dei Poggi e ritenuta riconducibile all’indagato, allo stato i magistrati che hanno riaperto l’inchiesta sull’omicidio, per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni l’allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, non sembrano intenzionati a disporne altre a breve.