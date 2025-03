Garlasco, il dna dell’amico del fratello di Chiara Poggi di nuovo sotto indagine

Nel Pavese

Andrea Sempio era già stato indagato tra il 2016 e il 2017, sempre per quelle tracce di Dna, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. Il fidanzato di allora Alberto Stasi è in carcere

Una nuova superperizia sulle tracce di dna trovate sui margini delle unghie di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007 nella sua villetta a Garlasco (Pavia), riapre le indagini su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. Dopo cinque gradi di giudizio, che hanno portato in carcere con una condanna definitiva a 16 anni il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, ora è di nuovo indagato, Andrea Sempio. L’amico del fratello della vittima era già stato indagato tra il 2016 e il 2017, sempre per quelle tracce di Dna, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate.

Su quelle tracce del cromosoma Y maschile, individuate sui frammenti di due unghie di Chiara, si è già dibattuto a lungo. In occasione del processo d’appello bis, gli esami svolti dal genetista Francesco De Stefano dissero che non era possibile stabilire con certezza a chi apparteneva il profilo: il materiale a disposizione era così degradato che «non era possibile – era l’opinione del professore riportata negli atti – fare alcuna considerazione nè in tema di identità, nè in tema di esclusione». E non andò diversamente nel 2016, quando la difesa di Stasi cercò di riaprire il caso e un consulente di parte, Pasquale Linarello, sostenne che il Dna trovato, per quanto incompleto, bastasse ad escludere la presenza di materiale biologico di Stasi e a indicare invece tracce di quello di Andrea Sempio, ora dipendente in un negozio di telefoni e allora solito frequentare la villetta di via Pascoli ed anche attaccarsi al pc di casa assieme all’amico Marco.