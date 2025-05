Garlasco, il racconto del testimone a Le Iene: «Mi è stato detto che Stefania Cappa era nel panico»

In tv

Nella puntata di stasera su Italia 1 l'intervista integrale all'uomo che avrebbe raccolto la testimonianza di una donna incontrata in ospedale

Ha incontrato una signora in ospedale che gli ha raccontato che, dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe visto Stefania Cappa «nel panico» con «una borsa pesante» entrare nella casa di sua nonna materna dove non andava mai. E’ questa la testimonianza del supertestimone intervistato da Le Iene in merito all’omicidio di Garlasco. L’intervista integrale andrà in onda nella puntata di questa sera. L’uomo ha spiegato che, poco dopo l’omicidio, aveva incontrato in ospedale una donna di Tromello che abitava vicino alla casa della nonna materna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. La donna, si legge in un comunicato de Le Iene, «gli riferì di aver visto Stefania Cappa agitata, intenta a entrare nella vecchia casa con una borsa pesante» e «gli disse che le gemelle non erano mai state viste lì prima e che l’episodio l’aveva colpita molto».«Stefania era nel panico, con un borsone», aggiunge l’uomo intervistato da Le Iene raccontando cosa le disse la donna, spiegando che le persone che l’hanno vista avrebbero anche sentito il rumore di qualcosa gettato nel fosso ma erano già anziane all’epoca e oggi sono morte.