Garlasco, la clamorosa rivelazione del Tg1 su Sempio

Delitto

Nella perizia della Procura di Pavia ci sarebbe una prova che lo riguarda

Ci sarebbe un’impronta di Andrea Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il13 agosto del 2007. E’ quanto rivela il Tg1, spiegando che è quanto contenuto nella perizia disposta dalla Procura di Pavia.

E’ sul muro delle scale che portano in taverna, vicino al luogo dove è stata trovata senza vita Chiara Poggi, l’impronta compatibile con quella di Andrea Sempio e individuata dalla nuova indagine sul delitto della giovane. E’ quanto si è appreso in merito a una nuova consulenza dattiloscopica disposta dalla Procura di Pavia e che, in questo caso, riguarda una impronta del palmo di una mano di Sempio che frequentava la villetta di via Pascoli in quanto amico del fratello della vittima.

