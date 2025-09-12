Garlasco: mamma Sempio, ci scrivono ‘diavolo entrato in casa’

agenzia

'Mio figlio non è mai stato alla Bozzola con Chiara o le cugine'

MILANO, 12 SET – “Ci è arrivata una lettera anonima molto pesante dove una persona dice delle schifezze totali contro me, mio marito, mio figlio e finisce dicendo ‘il diavolo è entrato nella vostra casa, poveri voi’, è stata inviata in una busta non timbrata, imbucata nella casella postale della Bozzola”. Lo ha detto Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ospite a Quarto Grado su Retequattro. “C’è chi dice di aver visto mio figlio con Chiara Poggi e le cugine alla Bozzola ma è una grandissima bufala, mio figlio mi ha detto che non è così, avrà fatto delle ragazzate ma se mi dice che non ha mai visto Chiara lì è perché è vero. Se ci sono dei testimoni – ha detto la madre di Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi – portino le prove”

