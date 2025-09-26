Garlasco, proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio

agenzia

Lo ha deciso la gip di Pavia, il 18 dicembre la prossima udienza

PAVIA, 26 SET – La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha concesso una proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio disposto nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. A chiedere più tempo per gli accertamenti erano stati gli stessi periti della giudice, ossia la genetista Denise Albani e l’esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani. La decisione arriva al termine dell’udienza di questa mattina e le parti sono state nuovamente convocate per il prossimo 18 dicembre.

