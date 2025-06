Garlasco, prosegue l’analisi sulla spazzatura sequestrata

agenzia

Al via a Milano la seconda giornata dell'incidente probatorio

Il consulente della difesa di Andrea Sempio, Luciano Garofano, a proposito dell’analisi della spazzatura sequestrata nella casa di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi ha spiegato, al suo arrivo in questura per la seconda giornata dell’incidente probatorio, che “per quanto riguarda l’analisi della spazzatura vogliamo verificare che ci sia stato un sequestro formale”. “Se è tutto regolare procederemo probabilmente dai residui dell’immondizia e completeremo la parte delle fasce para-adesive”, ha aggiunto. “Ci tengo a dire per quanto riguarda le fascette paradesive analizzate che non c’è alcuna differenza con gli acetati. Assolutamente nessuna. Sì andava con l’una o con l’altra a seconda della disponibilità”, ha concluso. Anche oggi davanti alla questura sono presenti decine di cameraman e giornalisti.

