Garlasco, Sempio ancora dai carabinieri per le impronte digitali

Gli erano già state prese nelle settimane scorse

MILANO, 16 APR – Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, accaduto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è stato nuovamente stamani dai carabinieri per lasciare, per la seconda volta le proprie impronte digitali nell’ambito della nuova inchiesta su cui sta lavorando la Procura di Pavia dopo che la stessa Procura aveva già archiviato la posizione per due volte. La volta precedente le impronte erano state prese con il laser, oggi, invece, con il tradizionale metodo dell’inchiostro. Ieri il gip di Pavia, su richiesta della Procura, ha ricusato per alcune sue dichiarazioni in un’intervista televisiva di qualche anno fa sul caso Emiliano Giardina il perito incaricato dell’incidente probatorio sui reperti da analizzare con nuove metodologie oppure mai analizzati. Sono stati nominati nel collegio peritale anche due funzionari di Polizia.

