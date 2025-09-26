Garlasco, soldi offerti ad ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio

Indagini

Dall'alba perquisizioni in casa del magistrato e di alcuni parenti di Andrea Sempio

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta di Garlasco. Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio.I militari della Gdf pavese hanno perquisito le abitazioni di Venditti, che per due volte archiviò Sempio, e la casa dei genitori e degli zii dello stesso Sempio. Nove le persone raggiunte dal decreto di perquisizione. All’ex procuratore sarebbe «stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsionedi una somma di denaro».

Secondo la Procura di Brescia «le indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono statecaratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l’omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali». Sarebbero emersi «alcuni contatti opachi» con personale della sezione di pg, «e la breve durata dell’interrogatorio di AndreaSempio» lascia trasparire «la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri».