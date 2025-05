Garlasco, ‘sul muro vicino al corpo 6 impronte ancora ignote’

agenzia

Consulenti, '5 su porta ingresso, pure di presunta mano sporca'

MILANO, 22 MAG – Sulle due pareti del muro della scala, dove in fondo è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, oltre all’ormai nota impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio, c’erano altre sei tracce “palmari”, mai indentificate, e che gli esperti, nominati dalla Procura di Pavia, hanno rianalizzato cercando di dargli un’identità, senza riuscirci, e che restano, dunque, al momento ignote. Sono state ritenute tutte “comparabili”, anche se non utili per una identificazione, e con un lavoro di “esclusione” si è concluso che quelle sei impronte non sono di Sempio, di Alberto Stasi, né dei familiari della 26enne, né di Stefania Cappa, né degli amici del fratello della vittima Marco Poggi, Alessandro Biasibetti, Roberto Freddi e Mattia Capra. E’ un altro degli elementi che emerge dalla consulenza, redatta da Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, rispettivamente esperto del Ris dei carabinieri e dattiloscopista forense. I due consulenti non hanno potuto neanche attribuire un nome alle tracce “digitali” trovate sulla superficie esterna ed interna del portone di ingresso della villetta, cinque in tutto ancora da identificare. Anche queste ritenute “comparabili”, ma non utili per una identificazione e che hanno portato ad escludere, comunque, “match” con Sempio, Stasi e tutti gli altri nomi considerati, da Stefania Cappa agli amici di Marco Poggi. Tra queste pure quella su cui si concentra dal 2020 l’attenzione degli investigatori, ossia la numero 10 repertata sulla “superficie interna del portone di ingresso sull’anta mobile”. L’impronta di una presunta “mano sporca”, su cui all’epoca non venne fatta “alcuna indagine biologica” per accertare se ci fosse sangue. Accertamenti genetici su questa, però, saranno effettuati nell’ambito del maxi incidente probatorio, attraverso i “paradesivi” delle tracce dattiloscopiche recuperati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

