Garlasco, trovate otto impronte su cereali e spazzatura

Nessuna traccia sull'Estathe né sui biscotti

MILANO, 10 SET – Sono state trovate otto impronte sui reperti individuati tra i resti della colazione sequestrati 18 anni fa nell’abitazione di Chiara Poggi a Garlasco. È quanto emerso dall’incontro di oggi nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli. In particolare si tratta di sei impronte sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Nessuna sull’Estathe né sulla confezione di biscotti. Ora si dovrà stabilire se siano utili o meno per il confronto ed eventualmente a chi appartengano.

