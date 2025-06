Garofano, credo nell’innocenza di Sempio, non mi aspetto novità

agenzia

Al via l'incidente probatorio, 'oggi apriremo alcuni reperti'

MILANO, 17 GIU – “Credo nell’innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria e non mi aspetto risultati eclatanti”: A dirlo è l’ex generale e comandante del Ris Luciano Garofano al suo arrivo in questura s Milano – dove lo attendevano diversi giornalisti e cameraman – per l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva Albero Stasi. “Stamattina apriremo alcuni reperti e su quei reperti valuteremo la catena di custodia e lo stato di conservazione e cominceremo a fare le campionature”, ha spiegato Garofano, consulente della difesa Sempio. “Andremo a verificare lo stato dei reperti e credo cominceremo anche a fare delle campionature che poi saranno sottoposte all’analisi del dna. Inizia materialmente l’incidente probatorio su tutte quelle tracce su cui effettivamente si incentra questa nuova indagine”, ha proseguito “Io credo fino a prova contraria all’innocenza di Andrea Sempio e credo nella sentenza definitiva. Quindi osserveremo con grande attenzione gli sviluppi di questa indagine, vedremo che risultati saranno ottenuti insieme a tutti noi e ci ragioneremo, come sempre” ha concluso “Lo stato di conservazione e la catena di custodia sono assolutamente importanti. Adesso li dobbiamo aprire, non li abbiamo visti, perché li abbiamo solo ritirati. Li vedremo, ci ragioneremo, faremo i campionamenti, ma è il risultato quello che conta”.

