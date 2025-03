Gatti avvelenati a Torre del Greco, associazioni in corteo

agenzia

"No a violenza sugli animali, diamo voce a chi non ne ha"

TORRE DEL GRECO, 22 MAR – Un corteo per dire no alla violenza sugli animali si è svolto questo pomeriggio a Torre del Greco. L’iniziativa, promossa da alcune associazioni, è nata a seguito del ritrovamento, avvenuto tre settimane fa, di sette gatti morti, per quello che viene ritenuto un sospetto avvelenamento. I felini infatti appartenevano tutti ad una colonia composta da nove randagi, accuditi nella zona di Sant’Antonio da un volontario, il primo a ritrovare i gatti privi di vita e a segnalare il caso alle autorità competenti. Proprio il giovane, Giuseppe Solli, si è posto in prima fila del corteo che si è snodato dalla zona a ridosso del casello autostradale cittadino e che ha raggiunto la zona di via Lamaria dove stanziavano i felini: “Era un piacere vederli aspettare quando tornavo dal lavoro – ha detto – Ora questo vuoto è incolmabile”. Nel corso della protesta, alcuni partecipanti hanno indossato maglietta con la scritta “Noi siamo la vostra voce”, mentre ad aprire la sfilata è stato uno striscione sul quale era riportato la frase “Diamo voce a chi voce non ne ha”. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e sono attese le risultanze degli esami svolti dall’istituto zooprofilattico per capire se veramente si sia trattato di un caso di avvelenamento. I primi sospetti hanno comunque indotto il sindaco Luigi Mennella a predisporre un’ordinanza per evitare il rischio che altri animali possano ingerire eventuali esche presenti in zona. Presente alla manifestazione odierna l’assessore al benessere animale Laura Vitiello: “L’amministrazione è attenta alla problematica e sta lavorando per individuare un’area dove poter trasferire le colonie feline censite sul territorio cittadino. Sul caso del presunto avvelenamento, attendiamo le risultanze delle verifiche in corsa, ma se la cosa dovesse essere confermata siamo pronti a valutare la costituzione come parte civile del Comune in un eventuale procedimento giudiziario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA