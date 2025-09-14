Gattino bloccato in autostrada da 5 giorni a Rimini: salvato

Animali

Aveva trovato riparo su muro della barriera antivento della A14

Le guardie zoofile dell’Enpa di Rimini hanno salvato – giovedì scorso – un gattino rimasto per cinque giorni bloccato sul muro della barriera antivento dell’A14, all’altezza del chilometro 128 in via Montescudo. Il piccolo felino nero, ribattezzato Zorro – così riporta l’edizione riminese del “Corriere Romagna” – non riusciva a scendere dalla sua posizione di fortuna tra i rovi. L’intervento si è rivelato complesso per il poco spazio disponibile e la pericolosità della zona. Le guardie hanno dovuto posizionare una gabbia trappola dopo aver contattato la sala radio del terzo tronco A14 per ottenere il supporto della Polizia stradale. E’ stato necessario chiudere momentaneamente il passaggio che porta direttamente sulla carreggiata per evitare che l’animale cadesse in autostrada. Anche un eventuale intervento dei Vigili del Fuoco, spiega ancora il quotidiano locale, sarebbe stato rischioso, considerato che il gatto avrebbe potuto precipitare o infilarsi nei cunicoli del muro autostradale. Non è chiaro come il gattino sia finito in quella posizione: potrebbe essersi arrampicato passando dai rovi circostanti o essere stato abbandonato direttamente in autostrada. Zorro è ora al sicuro ed è già stato adottato da una coppia interessata, dopo essere stato affidato temporaneamente ai proprietari dell’abitazione privata adiacente alla zona del salvataggio.

