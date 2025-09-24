Gaza: ateneo Udine,ferma condanna per atti violenza e terrorismo

agenzia

Il Senato accademico fa appello al 'cessate il fuoco immediato'

UDINE, 24 SET – L’Ateneo di Udine “condanna con determinazione ogni atto di violenza e di terrorismo” e “ogni azione contraria al diritto internazionale”, come “sfollamento forzato, distruzione indiscriminata di edifici civili, impedimento all’accesso degli aiuti umanitari e uccisione di migliaia di civili innocenti”. E richiama “l’assoluta necessità di un immediato cessate il fuoco”, insieme a “corridoi umanitari sicuri, rispetto delle Convenzioni di Ginevra e liberazione di tutti gli ostaggi”. Sono alcuni dei passi della “articolata riflessione sui gravi avvenimenti della Cisgiordania e Striscia di Gaza” condivisa “dopo un ampio dibattito” dal Senato accademico dell’Università di Udine nella seduta di ieri su proposta del rettore Roberto Pinton. Lo rende noto l’ateneo attraverso una nota diramata oggi. “L’Università di Udine si è attivata concretamente – vi si legge – con la delibera del Senato del 25 giugno 2024, prevedendo uno stanziamento iniziale fino a 30mila euro per borse di studio o altre forme di intervento per accoglienza di studentesse e studenti delle università palestinesi distrutte a causa del conflitto” e approvando “la sottoscrizione di accordi bilaterali di collaborazione con università palestinesi”. “Di fronte al perdurare dell’azione militare di Israele – prosegue la nota – l’ateneo si unisce agli atenei italiani e internazionali e alle rappresentanze della società civile in tutto il mondo e, da ultimo, a quanto riconosciuto dal Parlamento Europeo con la risoluzione dell’11 settembre 2025”. “Nello Statuto recentemente approvato l’università dichiara di fare propri i principi proclamati dalla Costituzione e di ispirarsi ai valori universali della cultura della pace, della libertà, del pluralismo e della giustizia”. In conclusione, l’ateneo annuncia che continuerà a impegnarsi “per una posizione condivisa a sostegno della pace e del rispetto del diritto internazionale”, e invita “tutti gli atenei a un’azione congiunta per il tramite della Crui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA