Gaza, bandiere della pace su pennoni di bagni in Versilia

agenzia

Circa 20 stabilimenti hanno aderito all'appello di Ferragosto

VIAREGGIO (LUCCA), 16 AGO – Bandiere della pace, ma anche della Palestina, sono sventolate sui pennoni di diversi stabilimenti balneari della Versilia a Ferragosto. Un contributo partito da un luogo di vacanze per chiedere la fine del conflitto nella Striscia e in Cisgiordania. Scrive su Fb il balneare Lorenzo Tosi, titolare del bagno La Risacca di Lido di Camaiore. “Buon Ferragosto, con un messaggio di pace e speranza: che si smettano di uccidere civili e bambini nella striscia di Gaza! Non è il momento di fare dei distinguo e non è il momento di polemizzare o peggio ancora strumentalizzare: oggi bisogna essere uniti e provare a lanciare un messaggio, anche simbolico, per mostrarci vicini a chi soffre e contrari a un genocidio che non è davvero accettabile”. All’appello, dice lo stesso Tosi, hanno aderito circa 20 bagni. C’è chi ha messo le due bandiere insieme o solo quella della pace a sottolineare che si tratta di un messaggio universale contro tutte le guerre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA