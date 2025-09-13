‘Gaza non è sola’, oltre 1.500 in corteo a Cuneo

agenzia

Una barca di carta issata in solidarietà con la Sumud Flotilla

CUNEO, 13 SET – Manifestanti in corteo a Cuneo questo pomeriggio per chiedere la sospensione di “ogni invio di armamenti verso Israele e ogni forma di cooperazione militare con il governo israeliano” e dell’accordo di associazione Ue-Israele. “Gaza non è sola: dalle piazze al mare insieme rompiamo l’assedio” è lo slogan scelto dalle associazioni e dalla comunità islamica locale, con l’obiettivo di esprimere solidarietà anche agli operatori umanitari imbarcati sulla Global Sumud Flotilla. Una grande barca di carta, issata su un furgone, ha aperto la sfilata in corso Giolitti e ha accompagnato gli oltre millecinquecento manifestanti fino al parco della Resistenza, dove l’imbarcazione è stata deposta ai piedi del monumento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA