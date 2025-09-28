Gaza: Regione Fvg assicura assistenza sanitaria a bimbi mutilati

agenzia

Assessore Riccardi a celebrazioni dei 40 anni Cri di Maniago

TRIESTE, 28 SET – “Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirà le cure anche nei nostri ospedali a bambini mutilati in arrivo da Gaza. Una disponibilità manifestata, già settimane fa, in una lettera del presidente Fedriga al Governo italiano. Ciò al di là delle sciocche ed inutilistrumentalizzazioni che leggiamo in queste ore”. Lo ha detto l’assessore a Salute, Politiche sociali e Disabilità con delega alla Protezione civile della Regione Fvg Riccardo Riccardi alla celebrazione dei 40 anni della sezione di Maniago della Croce Rossa Italiana. “I 40 anni della Cri maniaghese sono il traguardo di uno sforzo straordinario cui la Regione non poteva mancare”, ha osservato. “Con la Croce Rossa abbiamo superato la pandemia, abbiamo dato risposta all’accoglienza dei profughi dall’Ucraina”.

