Gaza: Salis a Music for Peace per ringraziare volontari

GENOVA, 27 AGO – “Stasera sono passata a salutare e ringraziare Music For Peace, il Calp, il Global Movement to Gaza e i tantissimi volontari per lo straordinario lavoro che stanno facendo per aiutare la popolazione palestinese. In poche ore sono state raccolte 50 tonnellate di generi alimentari destinate alle Striscia di Gaza. Genova, ancora una volta, sta mostrando la sua straordinaria anima solidale. Grazie a tutte e tutti coloro che in queste ore stanno contribuendo a incrementare questo grande movimento popolare e a supportare la missione che partirà nei prossimi giorni, senza alcun timore di prendere posizione in modo netto e, in questo caso, anche scomodo e rischioso. Sappiate che l’amministrazione comunale, e io per prima, siamo al vostro fianco”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, sui propri canali social, dopo che in serata ha fatto visita a Music for peace, la onlus genovese che sta raccogliendo generi alimentari destinati alla Striscia di Gaza.

