Gaza, Salis incontra il coro di bambini palestinesi

agenzia

La sindaca, "ho scritto a Tajani chiedendo protezione Flotilla"

GENOVA, 24 SET – “Ogni figlio è un nostro figlio, il cuore di Genova è con Gaza”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e ragazze del coro Amwaj, l’ensemble musicale formato da giovani palestinesi che si è esibito questa sera al teatro Modena di Sampierdarena davanti a un pubblico da tutto esaurito. La sindaca, insieme all’assessore alla Cultura del Comune Giacomo Montanari, ha incontrato gli artisti con Mathilde Vittu e Michele Cantoni, direttori del progetto, nato nel 2015 a Hebron e Betlemme, in Cisgiordania. Il maestro Cantoni ha detto alla sindaca: “A Genova si sta facendo la storia, con la grande mobilitazione partita in questi giorni”. Salis ha risposto: “In queste situazioni bisogna decidere da che parte stare, e Genova si è espressa nettamente, ma tutto il Paese lo sta facendo”. Salis ha poi commentato la notizia dell’attacco alla Global Sumud Flotilla: “La giornata è iniziata con notizie pessime, molto preoccupanti, ho scritto al ministro Tajani per chiedere attenzione e protezione a chi si trova sulle barche e anche per il materiale che stiamo inviando a Gaza, ma questa stessa giornata si chiude con questo coro di bambini a Genova, ed è il modo migliore, credo, per suggellare questo rapporto di sostegno e di incondizionato supporto alla causa”.

