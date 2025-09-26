Gaza: sindaco Udine a Vicenza per rilanciare ruolo città

agenzia

De Toni a fianco sindaco Betlemme,'nostra voce contro la guerra'

UDINE, 26 SET – Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha preso parte oggi a Vicenza alla manifestazione “Sindaci per la Pace”, che ha riunito oltre 150 sindaci italiani. De Toni era in prima fila con il sindaco di Betlemme Maher Nicolas Canahuati, “a testimonianza di un impegno condiviso delle comunità locali per la pace e contro la guerre”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani e ospitata al Parco della Pace, è stata organizzata per “rilanciare il ruolo delle città come protagoniste di una diplomazia dal basso”. “Portare anche la voce di Udine a iniziative come quella di Vicenza significa dare testimonianza di un impegno che la nostra comunità ha espresso a più riprese a favore della pace e contro le violenze della guerra”, ha dichiarato il sindaco De Toni. “Negli scorsi mesi mi sono impegnato – ha detto – a promuovere un’iniziativa umanitaria per l’ingresso a Gaza di 33 ventilatori neonatali. Dopo mesi ho ricevuto dall’operatore Unicef Loris De Filippi la notizia che parte di quegli strumenti sono entrati a Gaza, segno che le città mobilitandosi possono avere un impatto concreto, anche se parziale, sulla situazione umanitaria in Medio Oriente. Udine, come altre città, partecipa a un sentimento collettivo” oggi “il silenzio istituzionale non è più possibile”. Il sindaco di Betlemme Canahuati ha detto che “la bandiera palestinese non rappresenta più solo gli abitanti della Palestina, ma anche una umanità e una speranza che molta gente sembra aver perso. Siamo contro la violenza e il terrorismo. I palestinesi vogliono vivere in pace, e allo stesso tempo denunciano il terrorismo e la violenza”.

