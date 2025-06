Gaza, su Palazzo Vecchio proiettata scritta ‘Basta’

agenzia

Anche su facciata Museo del Novecento

FIRENZE, 07 GIU – Da stasera alle 21:15 sulla facciata di Palazzo Vecchio è proiettata la scritta ‘Basta’ con riferimento alla “tragedia che si sta consumando a Gaza”. La scritta è realizzata con un’illuminazione speciale a cura di Firenze Smart. La scritta ‘Basta’ anche sulla facciata del loggiato del Museo Novecento: vi resterà fino ad un cessate il fuoco. Prende così forma, spiega il Comune, “l’idea, lanciata il 2 giugno, dalla sindaca Sara Funaro in collaborazione con. il direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti”. “Firenze, da sempre città di pace e dialogo, chiede il cessate il fuoco, gli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e una pace giusta e duratura – ha detto Funaro -. Diciamo ‘Basta’ alla tragedia umanitaria in corso a Gaza: non è accettabile. Non possiamo voltare lo sguardo dall’altra parte, quello che sta accadendo è da condannare senza se e senza ma. Chiediamo la pace, lo stop al fuoco sui civili palestinesi e la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas”. “Abbiamo un desiderio – ha continuato la sindaca -: che queste persone possano vivere in un Paese libero, dove il principio di due popoli e due Stati sia finalmente realtà. Quello che sta facendo Netanyahu e il suo governo è un massacro che viola totalmente i diritti umani: ogni volta che un bambino perde la vita muore il mondo e troppi bambini stanno morendo in questo momento. Migliaia di israeliani e palestinesi si sono messi in marcia verso la Striscia di Gaza – ha aggiunto Funaro – per portare aiuti e per condannare l’uccisione di bambini, vittime innocenti, per protestare contro il governo e l’annientamento di Gaza. Noi siamo con loro e chiediamo che il governo del nostro Paese prenda posizione”.

