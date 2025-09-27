Gaza:Cub a Mattarella,chiediamo incontro e intervento su governo

agenzia

Segretario generale Amendola, condividiamo suo impegno

MILANO, 27 SET – La richiesta di un incontro e di un ulteriore intervento sul governo per tutelare la vita di chi sta prendendo parte alla Global Sumud Flotilla: sono queste le richieste, poste dal segretario generale della Cub, uno dei sindacati di base che si è più mobilitato a favore di Gaza, Marcelo Amendola in una lettera aperta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Condividiamo la Sua appassionata preoccupazione per la sorte delle componenti e dei componenti della Global Sumud Flotilla e il Suo impegno perché gli aiuti umanitari possano, tramite la mediazione della Santa Sede, pervenire alla martoriata popolazione di Gaza – sottolinea il sindacalista -. Così come apprezziamo la determinazione e la coraggiosa tenacia dei volontari della Flotilla di mettere i propri corpi e le proprie vite in pericolo per chiedere ai 44 Stati, di cui sono cittadini e cittadine, di far cessare le morti per fame, l’illegittimo blocco navale, i bombardamenti, cui la popolazione civile è sottoposta indiscriminatamente da quasi due anni”. “Le chiediamo, però, senza alcuna irriverenza e non dubitando delle azioni, che nella dovuta riservatezza avrà già messo in atto, un intervento pubblico che solleciti il governo italiano e quelli Europei a dare concreta attuazione a ciò per cui le componenti e i componenti della Global Sumud Flotilla stanno esponendo a rischio le proprie vite rivendicando, con il loro coraggio quello che ogni coscienza civile dovrebbe legittimamente pretendere – scrive ancora Amendola -. Ci permettiamo, infine, di ricordare che le loro vite, dovrebbero avere, per la Comunità internazionale, la medesima considerazione e valore di quelle delle bambine e dei bambini uccisi quotidianamente a Gaza. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, consapevoli dei Suoi impegni istituzionali, vista la gravità della situazione e il rischio di un imminente precipitare degli eventi, Le chiediamo un incontro urgente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA