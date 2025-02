Gdf di Bressanone pedina e denuncia medico assenteista

agenzia

Documentati 24 episodi di assenza ingiustificata

BOLZANO, 06 FEB – La Guardia di finanza di Bressanone ha accertato numerosi episodi di assenteismo da parte di un medico altoatesino che, dopo aver obliterato il badge per attestare la sua presenza in ospedale, si allontanava dal luogo di lavoro, rientrando dopo diverse ore e, il più delle volte, solo nel momento in cui doveva timbrare nuovamente per far risultare l’orario di termine del servizio. All’origine degli approfondimenti condotti su delega della Procura di Bolzano c’è una segnalazione dell’Azienda Sanitaria, che nell’ambito degli ordinari controlli sugli orari di lavoro aveva rilevato alcune anomalie. Le attività investigative svolte dai finanzieri, consistite in lunghi appostamenti e pedinamenti, hanno confermato i sospetti, consentendo di documentare 24 episodi di assenza ingiustificata, corrispondenti a 49 ore di lavoro non svolto. Diverse le strategie messe in atto dal professionista per sottrarsi agli obblighi di servizio. In più occasioni, il medico ha attestato di essersi allontanato per poco più di mezz’ora, il tempo strettamente necessario per consumare un veloce spuntino, salvo poi presentare a rimborso documentazione per pranzi che si erano protratti ben oltre quel breve lasso temporale, come accertato dalle Fiamme Gialle dagli scontrini emessi a fine pasto. L’orario riportato sui documenti fiscali, raffrontato con l’orario di presenza, ha evidenziato significative incongruenze. In altri casi, di norma il venerdì pomeriggio, rientrato dalla pausa pranzo, l’uomo si allontanava utilizzando un’uscita secondaria dell’ospedale e, una volta fuori, provvedeva alle diverse incombenze familiari, o più semplicemente, tornava a casa, per far ritorno sul luogo di lavoro nel tardo pomeriggio, al solo scopo di “strisciare” l’uscita. Il medico è stato denunciato per la falsa attestazione della propria presenza in servizio e per il reato di truffa aggravata, avendo percepito indebitamente circa 3 mila euro a titolo di retribuzione oraria, somme pagate dall’Azienda Sanitaria alle quali, tuttavia, non è corrisposta l’effettiva prestazione di lavoro, informa la Gdf.

