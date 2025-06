++ Gdf, individuati oltre 9mila evasori totali ++

agenzia

In 17 mesi sequestro beni da 6 mld frutto di evasione

ROMA, 19 GIU – Individuati 9.139 evasori totali e 58.315 lavoratori in “nero” o irregolari, questi ultimi in lieve diminuzione rispetto ai 59.539 nell’analogo periodo precedente. E’ il bilancio dell’attività degli ultimi 17 mesi della Guardia di Finanza. Scoperti, inoltre, 1.118 casi di evasione fiscale internazionale. Quasi 21mila i denunciati per reati tributari, di cui 496 tratti in arresto. Sequestrati beni frutto di profitto dell’evasione e delle frodi fiscali per un valore di oltre 6,2 miliardi di euro (in calo rispetto agli 8,3 miliardi dell’analogo periodo precedente).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA