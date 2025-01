Gdf, recuperati 330mila euro di imposte non versate da aerotaxi

agenzia

Attività nello scalo di Cagliari, 79 vettori sanzionati

CAGLIARI, 04 GEN – La Guardia di Finanza di Cagliari ha recuperato circa 330.000 euro da 79 compagnie straniere di aerotaxi che hanno omesso di versare le imposte erariali per i passeggeri in transito da e per l’aeroporto di Cagliari-Elmas. L’attività ispettiva è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari in servizio nello scalo “Mario Mameli” e si è concentrata su una precisa nicchia del trasporto aereo, ossia i voli non di linea effettuati con piccoli e medi aeromobili, spesso utilizzati da imprenditori e turisti per evitare le lunghe attese degli aeroporti e viaggiare con maggior comfort. I finanzieri hanno accertato che nel biennio 2020-2021, a fronte dei 432 voli effettuati e di 1.981 passeggeri trasportati da e per l’aeroporto di Cagliari-Elmas, 79 società estere non hanno provveduto al versamento dell’imposta erariale pari 253.100 euro. Infatti, per ogni volo con partenza o arrivo sul territorio italiano, ogni passeggero deve pagare una tassa: 100 euro per tratte sotto i 1.500 chilometri e 200 euro per distanze superiori. L’indagine ha così permesso di sanzionare complessivamente 79 vettori esteri per 75.930 euro e recuperare l’imposta erariale dovuta e non versata pari a 253.100 euro per un importo totale recuperato a favore delle casse erariali di 329.030 euro.

