Gdf scopre albergo abusivo di cinque piani nel cuore di Roma

Nel corso dei controlli disposti dal prefetto. 85 posti letto

ROMA, 07 MAG – Un albergo di cinque piani, completamente abusivo, a poca distanza da Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. E’ quanto scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale nell’ambito dei controlli svolti, anche sulla base del più ampio piano di sicurezza elaborato dalla Prefettura, in occasione dei funerali del Papa e del Conclave. La struttura, priva di qualsivoglia autorizzazione, offriva 35 stanze e 85 posti letto. Nel corso dell’attività nelle zone della Stazione Termini, San Pietro, Borgo Pio e via della Conciliazione sono state accertate irregolarità amministrative nei confronti di oltre 100 soggetti, ai quali sono state inflitte sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore a 500 mila euro.

